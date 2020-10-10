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Haberler Galeri Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren 37 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:47 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 12:49
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

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Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Orçun İynemli

Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

Orçun İynemli

Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!
Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü!

O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil.

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