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Haberler Galeri Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncu kadrosuyla da dikkateleri üzerine çekti. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ise sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapan sevenleri Melike İpek Yalova'nın estetiksiz fotoğrafını görünce inanamadı. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:10
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

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Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Petek Dinçöz

Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Petek Dinçöz

Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

Petek Dinçöz

Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!
Çukurova’nın Müjgan’ı estetik harikası çıktı!

İrem Derici

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