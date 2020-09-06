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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 14:41 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böyle Daha Güzelsin sergisini gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böyle Daha Güzelsin sergisini gezdi

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böyle Daha Güzelsin sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi dolaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böyle Daha Güzelsin sergisini gezdi

Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eseri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böyle Daha Güzelsin sergisini gezdi

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

AA

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