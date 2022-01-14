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Haberler Galeri Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrıldığı iddiaları bir süredir magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında yerini alıyordu. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çifte nazar değdiği ve bir tartışma sonrası ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına cevap vermeyip, sessiz kalmayı tercih eden çift ise konuşulanları güçlendirmiş, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un gittikleri Paris tatilinin dönüşünde kavga ettiği ve yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Demet Özdemir'den ayrılık hamlesi geldi. Özdemir, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm kareleri sildi ve Oğuzhan Koç'u takipten çıktı. Koç'tan yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:46
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, yaklaşık 1 yıllık birlikteliklerini noktaladı.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Birlikte Fransa'nın Paris kentine tatile giden ikilinin, tatil dönüşü tartışma yaşadığı ve ilişkilerine son verdiği öğrenildi.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Yakın çevrelerine bile duyurmadıkları ilişki magazincilerin gözünden kaçmadı.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

DEMET ÖZDEMİR-OĞUZHAN KOÇ AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Oğuzhan Koç'un itirafıyla ortaya çıkan aşk uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Yılbaşını Paris'te birlikte karşılayan çift hemen ardından ayrılık haberi ile gündeme geldi.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

TAMAMEN SİLDİ

Şimdi ise Demet Özdemir instagram hesabından Oğuzhan Koç'u tamamen sildi.

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