Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç hamlesi! İpleri kopardı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrıldığı iddiaları bir süredir magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında yerini alıyordu. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çifte nazar değdiği ve bir tartışma sonrası ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına cevap vermeyip, sessiz kalmayı tercih eden çift ise konuşulanları güçlendirmiş, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un gittikleri Paris tatilinin dönüşünde kavga ettiği ve yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Demet Özdemir'den ayrılık hamlesi geldi. Özdemir, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm kareleri sildi ve Oğuzhan Koç'u takipten çıktı. Koç'tan yanıt gecikmedi.

