Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Defne Samyeli'nin 2003 doğumlu kuzu Derin Talu, son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. En son sevgili kriterlerini açıkladığı video ile tepkileri çeken Talu, bu kez de sevgili adaylarından CV göndermelerini istedi.
HABER MERKEZİ
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Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Defne Samyeli'nin 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir süredir magazin gündemindeki yerini koruyor. İlişki kriterlerini sıralayan Talu, adaylardan CV göndermelerini istedi.
Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Talu, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği bir video paylaştı.
Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
"UTANDIĞIM BİRİYLE BERABER OLMAYACAĞIM"
Derin Talu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum.
Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."
Derin Talu sevgili adaylarından CV istedi: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Talu geçtiğimiz günlerde yaptğı güzellik açıklamasıyla gündem olmuştu.
Talu "Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım" demişti.