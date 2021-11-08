Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe neden gitmediğini açıkladı

Türkücü, sunucu ve yapımcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle düğünleri birçok kez ertelenen çift, geçtiğimiz Ekim ayında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. Ancak düğünde İdo Tatlıses'in Melek Zübeyde dışında kardeşleri katılmamıştı. Bir konserde objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses'e düğüne neden katılmadığı soruldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in cevabı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...