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Haberler Galeri Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe neden gitmediğini açıkladı

Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses'in düğününe neden gitmediğini açıkladı

Türkücü, sunucu ve yapımcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçen yıl aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle düğünleri birçok kez ertelenen çift, geçtiğimiz Ekim ayında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. Ancak düğünde İdo Tatlıses'in Melek Zübeyde dışında kardeşleri katılmamıştı. Bir konserde objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses'e düğüne neden katılmadığı soruldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in cevabı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 13:12
Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe neden gitmediğini açıkladı

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay görkemli bir düğünle evlenmişti.

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Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe neden gitmediğini açıkladı

İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.

Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe neden gitmediğini açıkladı

O SORUYU DUYUNCA...

Çıtak, bir konser öncesi muhabirlerin "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe neden gitmediğini açıkladı

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Tatlıses, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuştu.

Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses’in düğününe neden gitmediğini açıkladı
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