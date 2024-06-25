Dilan Polat ve Engin Polat’a tahliye kararı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kocası Engin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında tahliye edildi. Banu Parlak, duruşmada fenalaşan Dilan Polat'a "Ben buradayım, geçecek bunlar" sözleriyle destekte bulundu.
Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:29Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:29
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşma başında Dilan Polat fenalaşıp ağlayarak 'Allah'ım ne zaman bitecek" diyerek dizlerinin üstüne çöktü. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile 1 sanığın tahliyesine karar verdi. Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi.
Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra bazı sanıklarda duruşma salonunda hazır bulundu. Banu Parlak ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Dilan Polat'ın kızı da duruşma salonunda seyirci olarak katıldı.
BANU PARLAK ARA CELSEDE POLAT ÇİFTİNDEN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ Banu Parlak celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçede Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini diğer sanıklardan yönünden ise şikayetinin devam ettiği belirtildi.
DURUŞMADA FENALAŞAN DİLAN POLAT'A BANU PARLAK'TAN DESTEK SÖZLERİ Duruşmanın başlangıcında Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaşarak 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye ağladı. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diye destekte bulundu. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.
DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, 'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma Dilan Polat'ın cezaevine geri gönderilmesinin ardından devam etti.
SAVCI TUTUKLULUK DEVAM VE DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ Duruşma savcısı dosyanın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesi talebinde bulundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
"ADALET ARIYORUZ ANCAK BULAMIYORUZ" Tutuklu sanık Engin Polat, "Suçsuz günahsız 9 aydır suçsuz yere tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Diğer sanıklarda tahliye ve beraatlarını talep etti.
BANU PARLAK'I GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMA DAVASINDA POLAT AİLESİNE TAHLİYE KARARI Mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakim, dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti.