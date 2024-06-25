Dilan Polat ve Engin Polat’a tahliye kararı

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra bazı sanıklarda duruşma salonunda hazır bulundu. Banu Parlak ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Dilan Polat'ın kızı da duruşma salonunda seyirci olarak katıldı.

BANU PARLAK ARA CELSEDE POLAT ÇİFTİNDEN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Banu Parlak celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçede Dilan ve Engin Polat çiftinden şikayetini geri çektiğini diğer sanıklardan yönünden ise şikayetinin devam ettiği belirtildi.

DURUŞMADA FENALAŞAN DİLAN POLAT'A BANU PARLAK'TAN DESTEK SÖZLERİ

Duruşmanın başlangıcında Dilan Polat gözyaşlarına hakim olamayarak fenalaşarak 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye ağladı. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diye destekte bulundu. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.