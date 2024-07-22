Dilan Polat’ın tahliye talebine mahkemeden ret

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili 908 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu düzenlendi. Son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.

Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.