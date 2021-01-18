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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Dogduğun Ev Kaderindir'in son bölümündeki bir sahneyi seyirci fena ti'ye aldı Sağlıkçılar ise isyan etti. Mehdi'nin yoğun bakımda yattığı o sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:55
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Dogduğun Ev Kaderindir dizisinin 28. bölüm fragmanı merakla beklenirken dizinin son bölümündeki bir sahneyi seyirci fena ti'ye aldı. Sağlıkçılar ise bu kadar da olmaz diye isyan etti. Mehdi'nin yoğun bakımda yattığı o sahne sosyal medyanın da konusu oldu.

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinin başında gelen Doğduğun Ev Kaderindir çarşamba akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile büyük ses getiren dizi yayınladığı gün sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başarıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından yaşanmış, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizide izleyicinin gözünden kaçmayan doktorları isyan ettiren bir hata çok konuşuldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Peki 'beyin yakan' o sahnede neler oldu hatırlayım:
Cezaevinde bulunan Mehdi yaşanan bir arbede sonucu yaralanır ve hemen hastaneye kaldırılır. Apar topar hastaneye kaldırılan Mehdi'nin durumu ciddidir ve hemen yoğun bakıma alınır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Ailesinin ve annesinin tüm engellemelerine rağmen Mehdi'yi görmek için hastaneye giden Zeynep, Mehdi'nin yattığı odaya doğru gider. İşte o an ekrana gelen sahne izleyicileri önce güldürdü sonra da bu kadar olmaz dedirtti.

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