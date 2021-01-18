Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde öyle bir hata yaptılar ki! Doktorlar isyan etti

Dogduğun Ev Kaderindir dizisinin 28. bölüm fragmanı merakla beklenirken dizinin son bölümündeki bir sahneyi seyirci fena ti'ye aldı. Sağlıkçılar ise bu kadar da olmaz diye isyan etti. Mehdi'nin yoğun bakımda yattığı o sahne sosyal medyanın da konusu oldu.