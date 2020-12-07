Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son yıllarda yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Demet Özdemir, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile aralarında yakaladıkları uyumla da adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de konuşulan Demet Özdemir'in yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. Demet Özdemir'in estetikle bambaşka bir insan olduğunu gören hayranları hayal kırıklığına uğradı.