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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son yıllarda yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Demet Özdemir, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile aralarında yakaladıkları uyumla da adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de konuşulan Demet Özdemir'in yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. Demet Özdemir'in estetikle bambaşka bir insan olduğunu gören hayranları hayal kırıklığına uğradı.

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:14
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Son yılların başarılı oyuncuları arasında yer alan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle de dikkatleri üzerinde tutmayı başarıyor. Demet Özdemir'e ait yıllar önce çekilen bir fotoğraf ise güzel oyuncunun hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonları...

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Zeynep Bastık

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Zeynep Bastık

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Zeynep Bastık

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in estetik operasyonları saymakla bitmiyor! Değişimi şaşırttı

Tuvana Türkay

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