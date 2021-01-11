  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarılı rolüyle tüm beğenileri toplamaya devam eden Demet Özdemir, Instagram'ı salladı. Güzel oyuncuyu yakından tanımak isteyen takipçileri 'Demet Özdemir kaç yaşında, Demet Özdemir nereli, Demet Özdemir'in boyu ne kadar' gibi soruların yanıtını bulmaya çalışırken başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafıyla karşılaştı. Demet Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:06
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı

Demet Özdemir'in yıllar önceki halini ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı

YASEMİN ÖZİLHAN

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'in çocukluk fotoğrafı Instagram'ı salladı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen yaşıyla şaşırttı!
Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen yaşıyla şaşırttı!