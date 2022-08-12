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Haberler Galeri Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Müjgan Bilgin'i kaybeden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki akşam Antalya'da bulunan bir otelde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Gündeş, konserin ilerleyen dadikalarında gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:27
Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

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Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı, sahnede zor anlar yaşadı.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Posta'nın haberine göre; Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Büyük bir acı yaşayan sanatçı, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Seyircilere arkasını dönerek ağlayan sanatçı, gözyaşlarına hakim olamayınca sahneden inerek konserine ara vermek zorunda kaldı.

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