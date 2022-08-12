Ebru Gündeş sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Müjgan Bilgin'i kaybeden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, önceki akşam Antalya'da bulunan bir otelde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Gündeş, konserin ilerleyen dadikalarında gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:04Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 11:27
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Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.