Ebru Gündeş'in değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...