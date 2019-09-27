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Ebru Gündeş'in değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:57 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:59
Ebru Gündeş'in değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Gündeş'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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