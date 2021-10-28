Ece Erken’in sapığı hakim karşısına çıktı

Sunucu Ece Erken'i cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen sanık Erdal Çınar'ın Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:00Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:13
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Ece Erken duruşma ardından "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" dedi.
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.
"ECE BİR KERE DE SANIKLA OTOPARKTA KARŞILAŞMIŞ"
Duruşmada tanık olarak konuşan Bilal Özbilge, "Sanık Erdal Çınar, Ece Erken'den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar'ı daha önce hiç yan yana görmedim.
Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu. Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ece'nin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece'nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece'nin sanıktan şikayetçi olduğunu programımızda da yer vermiştik. Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti" ifadelerini kullandı.
"SANIK SÜREKLİ ECE'YE BASKI YAPIYORDU"
Tanık olarak dinlenen Ece Erken'in arkadaşı iş kadını Sezer Çakır, sanığın kendisine de mesajlar attığını söyleyerek, "Ece, sanığı tanısaydı ben de tanırdım. Zaten Ece ile çok yakın arkadaşız. Ece, sanığın kendisini rahatsız ettiğinden bahsetti. Kesinlikle sanığı evine davet etmedi. Sanık sürekli Ece'ye baskı yapıyordu. Ece de bu durumdan çok korkuyordu" diye konuştu.