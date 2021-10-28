Ece Erken’in sapığı hakim karşısına çıktı

Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu. Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ece'nin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece'nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece'nin sanıktan şikayetçi olduğunu programımızda da yer vermiştik. Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti" ifadelerini kullandı.