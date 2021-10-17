Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine şarkıcı Ece Ronay, Erbil'i mahkemeye vermişti. Mehmet Ali Erbil ise şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ece Ronay katıldığı bir programda, şikayetini geri çekmek için şartının olduğunu söyledi. İşte detaylar...