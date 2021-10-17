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Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine şarkıcı Ece Ronay, Erbil'i mahkemeye vermişti. Mehmet Ali Erbil ise şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ece Ronay katıldığı bir programda, şikayetini geri çekmek için şartının olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 11:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 11:19
Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini sosyal medyada duyurmuş ve şikayetçi olmuş olan şarkıcı Ece Ronay, bir youtube programında açıklama yaptı.

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Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Erbil'le yazışmalarını da ifşa eden Ronay, o paylaşımların gündem yaratacağını tahmin edemediğini söyleyerek, "Paylaşım yaparken bunun bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. O beni tehdit etti, ben de paylaştım. Özür diler ve konu kapanır diye düşünmüştüm. Tek amacım; susmuyorum, tehdidinize boyun eğmiyorum demekti" diye konuştu.

Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

"İftira atmaya çalışsam, başka şeyler de söyleyebilirdim. Sadece özür bekledim. Ama onlar beni suçlu çıkarmak için her şeyi yaptılar" diyen Ronay, "Gelip klibimde oynadı. Birbirimize etkileşim olarak destek sağlayacağız diye konuşmuştuk. Saygılı duruşuma rağmen bana karşı çirkin bir dönüş yaptı. Sonradan 'Nişanlı olduğunu bilmiyordum' dedi" ifadesini kullandı.

Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Ronay, şöyle konuştu:

"Şunu bile söyledim; 'Eğer herhangi bir çocuk yurduna kütüphane yapmayı kabul ederseniz ben bu olayı daha fazla büyütmeyeceğim, hatta şikâyetimi geri çekeceğim' dedim. Ama bana maddi tazminat davası açtılar."

Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

Ece Ronay'ın, attığı mesajları ifşa etmesinin ardından hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdığı Mehmet Ali Erbil, Ronay'dan şikayetçi olmuştu. Erbil'in şikayetinin ardından Ronay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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