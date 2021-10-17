Ece Ronay şikayetini geri çekmek için şartını koştu

"İftira atmaya çalışsam, başka şeyler de söyleyebilirdim. Sadece özür bekledim. Ama onlar beni suçlu çıkarmak için her şeyi yaptılar" diyen Ronay, "Gelip klibimde oynadı. Birbirimize etkileşim olarak destek sağlayacağız diye konuşmuştuk. Saygılı duruşuma rağmen bana karşı çirkin bir dönüş yaptı. Sonradan 'Nişanlı olduğunu bilmiyordum' dedi" ifadesini kullandı.