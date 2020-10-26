  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

5 sezondur Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi oyuncuları da özel hayatıyla mercek altına alındı. EDHO'nun en kilit rollerinden biri olan Alpaslan Çakırbeyli karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:39
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların eşleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer bakın kiminle evliymiş!

ZAFER ERGİN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si 'ikiziyle' herkesi hayrete düşürdü!
Sefirin Kızı dizisinin Menekşe'si 'ikiziyle' herkesi hayrete düşürdü!
  • SON DAKİKA