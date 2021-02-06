  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

ATV'nin fenomen hale gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dahil olan Pelin Akil, Bahar karakteriyle büyük beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Pelin Akil, özenerek bakılan evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor. Hâl böyle olunca milyonlarca EDHO hayranı Pelin Akil'le ilgili soruların yanıtlarını arıyor. Pelin Akil'in memleketini öğrenenlerse şaşırıyor. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in memleketi...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 14:17
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

EDHO'ya geçtiğimiz haftalarda dahil olan Pelin Akil'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Pelin Akil ve diğer ünlülerin memleketleri...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

Didem Balçın – Ankara

EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

Özge Gürel - Annesi Selânik göçmeni, babası Çerkes

EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!
EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

Oktay Kaynarca - Babası Malatya, annesi Elazığ

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası görenleri şaşırttı!