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EDHO'nun yıldızı Pelin Akil bakın nereli!

ATV'nin fenomen hale gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dahil olan Pelin Akil, Bahar karakteriyle büyük beğeni topluyor. İki çocuk annesi olan Pelin Akil, özenerek bakılan evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor. Hâl böyle olunca milyonlarca EDHO hayranı Pelin Akil'le ilgili soruların yanıtlarını arıyor. Pelin Akil'in memleketini öğrenenlerse şaşırıyor. İşte EDHO'nun yıldızı Pelin Akil'in memleketi...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





