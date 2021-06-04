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Haberler Galeri Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Oyuncu ve şarkıcı Ata Demirer, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasını Ege'da fotoğrafladı. Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2021 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2021 Cuma 16:57
Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası kirliliği sonrası Ata Demirer, Ege Denizi'ne dalarak su altını fotoğrafladı.

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Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Demirer fotoğrafları yayınlayarak, "Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.

Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Demirer daha önce ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla düzenlenen "deniz dibi temizliği" çalışmasına dalış yaparak destek vermişti.

Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Tavşan Adası etrafında yaklaşık 45 dakika dalış gerçekleştiren Demirer, daha sonra diğer dalgıçlarla çıkarttıkları atıkları kıyıya ulaştırmıştı.

Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili "Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" oluşturduklarını ifade ederek 6 Haziran'da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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