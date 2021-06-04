Ege'de deniz salyası! Ata Demirer görüntüledi: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Oyuncu ve şarkıcı Ata Demirer, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasını Ege'da fotoğrafladı. Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.