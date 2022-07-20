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Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!

Son zamanlarda estetik ve filtrelerle bambaşka birine dönüşen ünlülerin sayısı bir hayli arttı. Fotoğraflarını photoshop yapmadan paylaşan ünlülerin inanılmaz değişimleri sosyal medyada gündem oluyor. Emel Sayın ise bu konuya kayıtsız kalmayarak photoshop yapan ünlülere olay göndermede bulundu. O fotoğrafına yorum yağdı. İşte haberin ayrıntısı...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





