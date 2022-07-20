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Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Son zamanlarda estetik ve filtrelerle bambaşka birine dönüşen ünlülerin sayısı bir hayli arttı. Fotoğraflarını photoshop yapmadan paylaşan ünlülerin inanılmaz değişimleri sosyal medyada gündem oluyor. Emel Sayın ise bu konuya kayıtsız kalmayarak photoshop yapan ünlülere olay göndermede bulundu. O fotoğrafına yorum yağdı. İşte haberin ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:24
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:02
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Eski oyuncu ve şarkıcı başarılı sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından photoshop yapan ünlülere olay bir göndermede bulundu. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sayın'ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sayın'ın paylaşımı sosyal medyada yorum yağdı. Sayın o paylaşımına; "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü.
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Mavi Boncuk şarkısıyla hafızalara kazınan Emel Sayın'ın güzelliği büyüledi.
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Emel Sayın'ın fotoğrafına pek çok ünlü isimden de yorum geldi.
Emel Sayın'dan photoshop yapan ünlülere olay gönderme!
Armağan Çağlayan, "Ne güzelsiniz , ne zarifsiniz … Her zaman …." yorumunu yazdı