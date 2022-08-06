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Haberler Galeri Emel Sayın'ın acı günü

Emel Sayın'ın acı günü

Ünlü sanatçı Emel Sayın acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Emel Sayın'ın bir süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 17:07
Emel Sayın’ın acı günü

Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

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Emel Sayın’ın acı günü

"NE DESEM YETMİYOR"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

Emel Sayın’ın acı günü

"İLK KEZ SİZE AÇIKLIYORUM" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

Sayın, diğer kız kardeşi Şenel Sayın'ı da 3 yıl önce 62 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

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