Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

"ERDİ SUNGUR BENİ 'ADALET MERMİDEN DAHA HIZLIDIR' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet duruşmadaki beyanında "Olay ilk olduğunda biz Erdi Sungur'u tanımıyorduk. Bana cezaevinden mektup gönderdi Yağmur beni kandırdı benden hamileydi dedi. Ben gidip onunla cezaevinde de görüştüm daha sonra beni çocuğumla tehdit etti. Müvekkilim Emre Aşık'ı öldürmek istediler ve jandarmalara silahları ile birlikte yakalandılar. Biz bir boşanma davası açtık buralara kadar geldi.



Erdi Sungur beni günde neredeyse 30 defa arıyordu. Erdi Sungur bize sürekli 'Para vermezseniz ben yarım bıraktığım işi tamamlayacağım, Mermi adaletten daha hızlıdır' diyordu. Bana 'Emre Aşık ile seni ayrı ayrı mezara koyacağız' dedi. Yağmur Sarnıç'ın ve Erdi Sungur'un tutarlı hiç bir beyanları yok. Eğer ihbar yapılmasaydı şuan müvekkilim hayatta olmayabilirdi. Daha sonra Erdi Sungur bana tekrar ulaştı ve 'Yağmur bana yaptıramadığını Baycan'a yaptıracak' dedi. Bende bunu bana değil 155'i arayarak onlara söyle dedim. Bu olay başladığı günden beri hem ben hemde diğer avukat arkadaşlarım hemde emre ölümle tehdit ediliyoruz. Ben öldükten sonra benim evladım öldükten sonra bunların bir önemi yok. Erdi Sungur kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli tehdit ediyor. Birileri ölmeden yargının yerini bulmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.