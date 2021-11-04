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Haberler Galeri Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç'ın 'tetikçi' davasında karar verildi

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç'ın 'tetikçi' davasında karar verildi

Eski futbolcu Emre Aşık'ı boşanma aşamasındayken öldürtmek için iki kez tetikçi tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç ve iki sanığın tutuksuz olarak yargılandığı davada karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:37 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:53
Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle eski eşi Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme 3 sanığında ayrı ayrı beraatine karar verdi.

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Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

Yağmur Sarnıç ve Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ile Baycan Şenürek için "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen dava için Emre Aşık talimatla ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

"ERDİ SUNGUR BENİ 'ADALET MERMİDEN DAHA HIZLIDIR' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet duruşmadaki beyanında "Olay ilk olduğunda biz Erdi Sungur'u tanımıyorduk. Bana cezaevinden mektup gönderdi Yağmur beni kandırdı benden hamileydi dedi. Ben gidip onunla cezaevinde de görüştüm daha sonra beni çocuğumla tehdit etti. Müvekkilim Emre Aşık'ı öldürmek istediler ve jandarmalara silahları ile birlikte yakalandılar. Biz bir boşanma davası açtık buralara kadar geldi.

Erdi Sungur beni günde neredeyse 30 defa arıyordu. Erdi Sungur bize sürekli 'Para vermezseniz ben yarım bıraktığım işi tamamlayacağım, Mermi adaletten daha hızlıdır' diyordu. Bana 'Emre Aşık ile seni ayrı ayrı mezara koyacağız' dedi. Yağmur Sarnıç'ın ve Erdi Sungur'un tutarlı hiç bir beyanları yok. Eğer ihbar yapılmasaydı şuan müvekkilim hayatta olmayabilirdi. Daha sonra Erdi Sungur bana tekrar ulaştı ve 'Yağmur bana yaptıramadığını Baycan'a yaptıracak' dedi. Bende bunu bana değil 155'i arayarak onlara söyle dedim. Bu olay başladığı günden beri hem ben hemde diğer avukat arkadaşlarım hemde emre ölümle tehdit ediliyoruz. Ben öldükten sonra benim evladım öldükten sonra bunların bir önemi yok. Erdi Sungur kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli tehdit ediyor. Birileri ölmeden yargının yerini bulmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Eski eşi Emre Aşık’ı öldürmek isteyen Yağmur Sarnıç’ın ’tetikçi’ davasında karar verildi

CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUM

Mağdur sıfatıyla ifade veren Emre Aşık "Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi. Sanıklar ise karar öncesi son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek mahkemeden beraatlerinin yönünde karar verilmesi taleplerinde bulundular.

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