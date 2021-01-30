Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın avukat Ebru’su Dilşad Şimşek şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Ünal Kaplan'ın gizli avukatı Ebru olarak dahil olan ve yakın bir süre önce diziye veda eden Dilşad Şimşek, dizinin en çok dikkat çeken oyuncularından oldu. Güzelliği ile göz dolduran Şimşek, verdiği bir röportajda söylediği, "Yaş almak çok güzel bir duygu. Bu yaşlar, kadının en olgun olduğu yaşlar. Yaşanması gereken tecrübeleri yaşayıp cebime koydum, şimdi dünyaya karşı daha cesur ve korkusuzum." Sözleriyle dikkat çekti. Dizide Çakırbeyli ailesinin avukatı Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek'in sözlerinin ardından yaşı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzeli Dilşad Şimşek'in yaşı...