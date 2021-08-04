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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı günden itibaren milyonları ekran başına kitledi. Milyonlarca hayranı olan dizi oyuncuları hakkındaki bilgiler ise merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Oktay Kaynarca hayranlarını bir kez daha ekran başına kilitledi. ATV'nin rekortmen dizisiyle gündeme gelen Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yine herkesi şaşkına uğrattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile hayranlarının ilgi odağı olan Oktay Kaynarca'nın yaşı merak konusu oldu. Peki Oktay Kaynarca kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 11:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile milyonların sevgilisi haline gelen Oktay Kaynarca, oyunculuğuyla gençlere örnek olmaya devam ediyor. ATV ekranlarına rekor kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca hayranlarını şaşkına çevirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yine herkesi mest ederken, Oktay Kaynarca yaşıyla olay oldu. Peki Oktay Kaynarca kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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