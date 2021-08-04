Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca herkesi şaşkına uğrattı! Meğer EDHO'nun yıldızı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı günden itibaren milyonları ekran başına kitledi. Milyonlarca hayranı olan dizi oyuncuları hakkındaki bilgiler ise merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Oktay Kaynarca hayranlarını bir kez daha ekran başına kilitledi. ATV'nin rekortmen dizisiyle gündeme gelen Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yine herkesi şaşkına uğrattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile hayranlarının ilgi odağı olan Oktay Kaynarca'nın yaşı merak konusu oldu. Peki Oktay Kaynarca kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.