Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 12:16
Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2019 Pazartesi 12:16
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı.
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Güzel sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı.
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Esra Erol'un memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
İşte Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...
Melike İpek Yalova - İstanbul