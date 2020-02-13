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Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Güzel yüzü ve huzur veren güçlü sesiyle dünyanın hayran olduğu şarkıcı Adele, 45 kilo verdi. Los Angeles sokaklarında taytıyla görüntülenen Adele, zayıflığıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:38 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:43
Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Bugüne dek 45 kilo verdiği söylenen ve halen kilo vermeye devam ettiği görülen 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, son haliyle Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

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Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Adele, spor kıyafetler içindeyken çekilen son fotoğrafıyla ağızları açık bıraktı.

Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Adele, resmen bir deri bir kemiğe döndü.

Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Adele'in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo'nun babası Simon Konecki'den boşanması sonrası başladı. 2011'de flört etmeye başlayan ve 2015'te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.

Fazla kilolarıyla hafızalara kazınan Adele 45 kilo verdi

Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu. İlk kez 24 Ekim'de görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini verdi.

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