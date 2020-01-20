Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...

Aradan yıllar geçti, Angelina Jolie ile evlenen Brad Pitt 2016 yılında ünlü aktristen de boşandı. Ancak Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile bağlarını koparmadı. Brad Pitt en son Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görüldü. Altın Küre'de ise eski eşinden "İyi bir arkadaşım" diye bahsetti ancak Aniston ile aynı kareye girmedi.