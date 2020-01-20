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Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
2000 yılında evlenen ve 2005 yılında boşanan Hollywood'un bir zamanlar en ünlü çiftlerinden Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam gerçekleştirilen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi.
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:24Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
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Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
Brad Pitt ve Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında evli kalmış, Brad Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması sonrasında ise boşanmışlardı.
Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
Aradan yıllar geçti, Angelina Jolie ile evlenen Brad Pitt 2016 yılında ünlü aktristen de boşandı. Ancak Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile bağlarını koparmadı. Brad Pitt en son Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görüldü. Altın Küre'de ise eski eşinden "İyi bir arkadaşım" diye bahsetti ancak Aniston ile aynı kareye girmedi.
Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
Dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ise yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.
Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
Pitt'in film kategorisinde en iyi yardımcı erkek, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı SAG Ödülleri'nde çift ilk kez aynı karede yer aldı.
Fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu! Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra...
Sahne arkasında birbirlerine denk gelen ikili kameralara aldırış etmedi, birbirlerine sarıldı.