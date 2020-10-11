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Haberler Galeri Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Gel Dese Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu, sosyal medyada olay oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına bağlayan Gel Dese Aşk'ın oyuncuları da mercek altın alındı. Dizide Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik ile başrolü paylaşan Şebnem Bozoklu ise en çok dikkat çeken ismi oldu. Dizide 40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk annesi bir kadını canlandıran Şebnem Bozoklu'nun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini merak etti. İşte Şebnem Bozoklu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 16:30
Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

Gel Dese Aşk dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Şebnem Bozoklu'nun eşi merak konusu oldu. İşte Şebnem Bozoklu ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...

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Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Gel Dese Aşk’ın yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

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