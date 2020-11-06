Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan en çok merak edilen isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu, en çok araştırılan isim oldu.