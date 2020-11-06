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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimz haftalarda final yapan ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın oyuncuları da mercek altına alındı. Kadrosunda deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yer veren Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma 16:21
Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi eğlenceli konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan en çok merak edilen isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu, en çok araştırılan isim oldu.

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Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde tamamladı. Elif Doğan ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşadı, daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır.

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah dizisiyle yeniden ekranlara dönen Elif Doğan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları…

Gençliğim Eyvah'ın Azra’sı Elif Doğan o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

SERENAY SARIKAYA

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