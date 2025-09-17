Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan hakkında dikkat çeken iddia: 20 bin TL isteyip...
Özellikle Geniş Aile dizisindeki rolü ile akıllara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırılması magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Özkan ile ilgili Ece Erken'den gelen maddi sıkıntı iddiası ise dikkatleri çekti.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddiası sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden oyuncunun kardeşi, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Umut Özkan; "20'lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" dedi.
'CİDDİ MADDİ SORUNU'
Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken canlı yayında Ufuk Özkan hakkında maddi sıkıntı iddiasını gündeme getirdi. Erken, 'Bana bir bilgi geldi. Çok ciddi maddi sorunu varmış. Hatta bizim tanıdığımız bir arkadaşımızdan 20 bin TL istemiş.' ifadelerini kullandı.
Nur Tuğba Namlı'da 'Bir bilgi kirliliği var. Nafaka sorunları olduğunu biliyoruz. Daha önce ödememesiyle alakalı eşinin açıklamalarını biliyoruz. Zor durumda kaldığını, artık 16 yaşındaki çocuğunun da kendisiyle görüşmek istemediğini biliyoruz. İddialar alkol ve kumar bağımlılığı olduğu yönünde. Karaciğerinde ciddi sorun olduğu hatta siroz tedavisi gördüğü sonrasında yoğun bakıma alındığı... Netleşen bir şeyler yok.' diye konuştu.
Özkan, "İki yıl önce boşandım. Ödeyeceğim nafaka 114 bin TL oldu. Ayda bu kadar para kazanmıyorum. Hiç harcama yapmasam yine ödeyemem" demişti.