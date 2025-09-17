Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hakkında dikkat çeken iddia: 20 bin TL isteyip...

Nur Tuğba Namlı'da 'Bir bilgi kirliliği var. Nafaka sorunları olduğunu biliyoruz. Daha önce ödememesiyle alakalı eşinin açıklamalarını biliyoruz. Zor durumda kaldığını, artık 16 yaşındaki çocuğunun da kendisiyle görüşmek istemediğini biliyoruz. İddialar alkol ve kumar bağımlılığı olduğu yönünde. Karaciğerinde ciddi sorun olduğu hatta siroz tedavisi gördüğü sonrasında yoğun bakıma alındığı... Netleşen bir şeyler yok.' diye konuştu.