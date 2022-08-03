  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Geniş Aile'nin Yetesiz Ulvi'siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Geniş Aile'nin Yetesiz Ulvi'siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Bir döneme damga vuran efsane dizi Geniş Aile hafızalardan silinmiyor. Dizide Ufuk Özkan ve Zuhal Topal ile rol alan Ulvi karakterine can veren ünlü oyuncu Bülent Çolak son haliyle gündeme geldi. Çolak'ı görenlerin adeta ağzı açık kaldı. İşte Geniş Ail'nin yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:38
Geniş Aile’nin Yetesiz Ulvi’siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Geniş Aile dizisi oyuncuları ve senaryosuyla bir döneme damga vuran ve en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Geniş Aile’nin Yetesiz Ulvi’siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Dizide Sevim'e aşık Cevahir'in yakın dostu Ulvi unutlmayan karakterlerden biri olarak hala hafızalarda...

Geniş Aile’nin Yetesiz Ulvi’siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Cevo'nun kendisine taktığı isimlerle capslere konu olan Ulvi bu zamanlarda bile hala popüler

Geniş Aile’nin Yetesiz Ulvi’siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Seyircisinin çok sevdiği Ulvi karekterine can veren Bülen Çolak daha sonra Geniş Aile dizisinin sinema filminde de rol aldı.

Geniş Aile’nin Yetesiz Ulvi’siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Birçok iddialı projede yer alan ancak akıllarda Ulvi karakteriyle kalan Bülent Çolak yıllara yenik düştü.

  • SON DAKİKA