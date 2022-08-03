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Geniş Aile'nin Yetesiz Ulvi'siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Geniş Aile'nin Yetesiz Ulvi'siydi! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı
Bir döneme damga vuran efsane dizi Geniş Aile hafızalardan silinmiyor. Dizide Ufuk Özkan ve Zuhal Topal ile rol alan Ulvi karakterine can veren ünlü oyuncu Bülent Çolak son haliyle gündeme geldi. Çolak'ı görenlerin adeta ağzı açık kaldı. İşte Geniş Ail'nin yetersiz Ulvi'si Bülent Çolak...
Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21
Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:38
Geniş Aile dizisi oyuncuları ve senaryosuyla bir döneme damga vuran ve en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
Dizide Sevim'e aşık Cevahir'in yakın dostu Ulvi unutlmayan karakterlerden biri olarak hala hafızalarda...
Cevo'nun kendisine taktığı isimlerle capslere konu olan Ulvi bu zamanlarda bile hala popüler
Seyircisinin çok sevdiği Ulvi karekterine can veren Bülen Çolak daha sonra Geniş Aile dizisinin sinema filminde de rol aldı.
Birçok iddialı projede yer alan ancak akıllarda Ulvi karakteriyle kalan Bülent Çolak yıllara yenik düştü.