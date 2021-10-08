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Haberler Galeri Gökhan Alkan'dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Gökhan Alkan'dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Dizi setinde başlayan aşkları hızla devam eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyada sık sık yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddiaları magazin gündeminde yer alıyordu. Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 14:47 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 15:01
Gökhan Alkan’dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aynı dizi setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı.

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Gökhan Alkan’dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ve haklarında sık sık ayrılık iddiaları ortaya atılan oyuncu çiftin, son olarak şiddetli bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Gökhan Alkan’dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Hatay'da bulunan nişanlısına sette sürpriz yaptı.

Gökhan Alkan’dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

'AYRILMADIK' MESAJI

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Alkan, adeta 'ayrılmadık' mesajı verdi.

Gökhan Alkan’dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Ünlü çiftin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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