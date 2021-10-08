Gökhan Alkan'dan o iddialara cevap gibi paylaşım...

Dizi setinde başlayan aşkları hızla devam eden oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyada sık sık yayınlayan ikili, kısa süre önce yuva kurmak için harekete geçmişti. Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi eden Gökhan Alkan, 'Evet' yanıtını almıştı. Ancak son günlerde Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bir tartışma yaşadığı ve yollarını ayırdığı iddiaları magazin gündeminde yer alıyordu. Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi. İşte o paylaşım...