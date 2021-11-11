Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Yaz aylarında kolu sargılı gezen oyuncuya, sağlık durumu sorulunca, "Daha öncesinde kırılan kolumdu, dikkat etmeyip ayağım takılıp düştüğü için bir rahatsızlık geçirdim. Kırık, çatlak veya herhangi bir problem değildi, sadece temkinli olmam gerekiyordu. Tatil dönemindeydim, o yüzden sardım" şeklinde konuştu.