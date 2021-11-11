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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Melisa Döngel, Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı, evli ve iki çocuk babası Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenmişti. Adı ünlü futbolcuyla aşk iddiasına karışan Döngel'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:10 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:28
Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Özge Ulusoy'un reklam yüzü olduğu markanın yeni çıkardığı kremin lansmanı önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda gerçekleşti. Geceye Berkay-Özlem Ada Şahin çifti katılırken, Melisa Döngel de Ulusoy'u yalnız bırakmadı.

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Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

"KALBİM BOŞ"

Melisa Döngel, "Bu akşam Özge Ulusoy ve arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Yoğun tempoda çalışıyorum. Kalbim boş, aşk yok. İşime odaklanmış bir şekilde devam ediyorum" dedi.

Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

Yaz aylarında kolu sargılı gezen oyuncuya, sağlık durumu sorulunca, "Daha öncesinde kırılan kolumdu, dikkat etmeyip ayağım takılıp düştüğü için bir rahatsızlık geçirdim. Kırık, çatlak veya herhangi bir problem değildi, sadece temkinli olmam gerekiyordu. Tatil dönemindeydim, o yüzden sardım" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?

"ARKADAŞIM"

Gece gezmesinde Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenen güzel oyuncu, "Arkadaşım" diyerek, haklarında çıkan dedikoduların önüne geçti.

Güzel oyuncu Melisa Döngel ile Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk mı yaşıyor?
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