Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'in gözlerinin içi gülüyor

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmiş ve son olarak ise çiftin imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Son olarak New York'a hem iş için hem de tatil için giden Hadise nişanlısı iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. Çiftin mutlu hali gözlerden kaçmadı.