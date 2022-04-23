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Haberler Galeri Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'in gözlerinin içi gülüyor

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'in gözlerinin içi gülüyor

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmiş ve son olarak ise çiftin imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Son olarak New York'a hem iş için hem de tatil için giden Hadise nişanlısı iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendi. Çiftin mutlu hali gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:16
Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’in gözlerinin içi gülüyor

Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’in gözlerinin içi gülüyor

Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler'in koruması, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’in gözlerinin içi gülüyor

Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan koruma, iş insanını da gerdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, gitmesini istedi.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’in gözlerinin içi gülüyor

HADİSE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" sorusu üzerine kahkaha attı. Hayli neşeli olduğu görülen Hadise, "Mehmet Bey'i desteklemek için mi fotoğraf paylaştınız?" sorusuna da kahkahayla karşılık verdi.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler’in gözlerinin içi gülüyor

DİNÇERLER'E 'SOYADI' SORUSU

"David-Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldı. Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu?" sorusunu yönelttiği Mehmet Dinçerler, yanıt vermemeyi tercih etti. Ünlü çift, muhabirlere teşekkür ederek, kendilerini bekleyen araca bindiler.

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