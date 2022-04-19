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Haberler Galeri Hadise'nin New York tarzı beğeni topladı

Hadise'nin New York tarzı beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmiş ve son olarak ise çiftin imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Son olarak New York'a giden ünlü şarkıcı, pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin tarzı takipçilerinden bolca beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:44
Hadise’nin New York tarzı beğeni topladı

Hadise ve Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Hadise’nin New York tarzı beğeni topladı

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başlamıştı.

Hadise’nin New York tarzı beğeni topladı

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor.

Hadise’nin New York tarzı beğeni topladı

Dün görümcesinin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, bugün New York tatilinden pozlar paylaştı.

Hadise’nin New York tarzı beğeni topladı

Hadise, 'Dünyanın tepesinde' notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

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