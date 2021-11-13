  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hadise'nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Hadise'nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşkını ele güne ilan eden Hadise, şu sıralar adeta mutluluktan uçuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaktan da çekinmiyor. Son olarak Hadise, yeğeni Melik Hamza ile bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Dinçerler ise yaptığı yorum ile sosyal medyayı yıktı geçti. İşte o yorum...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:35
Hadise’nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hadise’nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Sosyal medya hesabından verdiği mutluluk pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, son olarak 13,2 milyonluk hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Hadise’nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.

Hadise’nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.

Hadise’nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Hadise ise 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında şok iddia!
Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında şok iddia!