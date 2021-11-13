Hadise'nin o fotoğrafına sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşkını ele güne ilan eden Hadise, şu sıralar adeta mutluluktan uçuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaktan da çekinmiyor. Son olarak Hadise, yeğeni Melik Hamza ile bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Dinçerler ise yaptığı yorum ile sosyal medyayı yıktı geçti. İşte o yorum...