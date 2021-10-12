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Haberler Galeri Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'a hapis şoku!

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'a hapis şoku!

İş insanı Hakan Sabancı ile anılan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor. Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını söylemişve inanmayanlara kızıp, ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlamıştı. Hakan Sabancı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını, sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, bir şok daha yaşadı. Aydın hakkında bir kez daha hapis kararı çıktı.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 15:10
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın’a hapis şoku!

Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın hakkında şok bir gelişme daha yaşandı.

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Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın’a hapis şoku!

Mahkeme mesajlarına ısrarla devam eden Aydın'a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın’a hapis şoku!

Hürriyet'in haberine göre Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın’a hapis şoku!

"Paylaşımda Hakan Sabancı'nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum."

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın’a hapis şoku!

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

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