Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'a hapis şoku!

İş insanı Hakan Sabancı ile anılan Aygün Aydın arasında sular durulmuyor. Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığını söylemişve inanmayanlara kızıp, ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlamıştı. Hakan Sabancı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını, sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın, bir şok daha yaşadı. Aydın hakkında bir kez daha hapis kararı çıktı.

