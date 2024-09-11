Hamileliğiyle gündeme gelen Neslihan Atagül'den iştah kabartan İtalya pozları
2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini müjdelemişlerdi. 4 aylık hamile olan Neslihan Atagül'ün gitti İtalya tatilinde iştahı açıldı. Tatil karelerini takipçileriyle böyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:04Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:52
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp, rol arkadaşlığından kısa sürede aşka dönüşen ve 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiften geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
Atagül, bebek beklediğini "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurdu.
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, İtalya'ya gitti. 32 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Milano sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı.
"BEN YEMEK YERKEN BİR ŞEYLER PİŞİYOR"
Neslihan Atagül, paylaşımına "Ben yemek yerken bir şeyler pişiyor" notunu düştü. İştahı oldukça yerinde olan Atagül'ün son paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül de duygularını "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız" sözleriyle dile getirdi.
KIZI OLACAK
Kız bebek beklediği iddia edilen Neslihan Atagül, şimdilerde İtalya'da tatilde.
4 aylık hamile olan Neslihan Atagül, İtalya sokaklarındaki karelerini ve yemek yediği anları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.
Kız bebek beklediği iddia edilen Neslihan Atagül'ün fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.