Hamileliğiyle gündeme gelen Neslihan Atagül’den iştah kabartan İtalya pozları

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül de duygularını "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız" sözleriyle dile getirdi.