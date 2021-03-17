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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Söz dizisindeki rolüyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, oyunculuktaki başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdürürken yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen oyuncularından biri haline gelen Aytaç Şaşmaz'ın abisi görenleri şaşırttı. Şaşmaz'ın abisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz ve kardeşi...

Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:16 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:19
Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz'ın abisi de oyuncu çıktı. İşte Aytaç Şaşmaz'ın abisi…

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Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ

Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ

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