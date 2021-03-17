Hekimoğlu’nun Emre’si Aytaç Şaşmaz’ın kardeşi kendisi kadar ünlüymüş…

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Söz dizisindeki rolüyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, oyunculuktaki başarısını Hekimoğlu dizisiyle sürdürürken yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen oyuncularından biri haline gelen Aytaç Şaşmaz'ın abisi görenleri şaşırttı. Şaşmaz'ın abisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz ve kardeşi...