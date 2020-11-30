Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü yıllar önceki haliyle herkesi şoke etti! Yok böyle değişim...

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Akın Akınözü, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide başrolü paylaştığı Ebru Şahin ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akın Akınözü'nün yıllar öncesine ait fotoğrafı şaşırttı. Bir dönem 120 kilo olduğunu açıklayan yakışıklı oyuncunun o yıllara ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...