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Haberler Galeri Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelecek. atv'nin sevilen dizisi Hercai'de boy gösteren Gülçin Hatıhan son dönemin merak edilen isimlerinden birisi oldu. Hercai dizisinde Handan Şadoğlu olarak izlediğimiz güzel oyuncu Gülçin Hatıhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekti. Hercai dizisinin başarılı karakterlerinden olan Reyyan'ın yengesi karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan ile ilgili araştırma yapanlar gözlerine inanamadı. Gülçin Hatıhan bir dönemin efsane dizisi Çılgın Bediş'te oynadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:53
Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin meşhur oldukları ilk yıllardan günümüze değişimleri şaşırtıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Hercai dizisinde Reyyan'ın yengesi Handan karakterine canlandıran Gülçin Hatıhan da değişimi ile şaşırtan ünlülerden.

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Esra Erol

Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Reha Yurdakul

Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

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