Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

ABD'li aktrist Anne Heche, geçen hafta aracıyla evinin garaj kapısına çarptı. Cipinde bir anda yangın çıktı. Heche, alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan aktrist entübe edildi. Ancak kaza beyninde onarılamaz hasar bırakmıştı. Bunun üzerine yaşam destek ünitesi kapatılan Heche, hayatını kaybetti. Los Angeles polisi ise Heche'nin kanında uyuşturucu olduğunu açıkladı. Aktrist Heche, 1987 yılında pembe dizi Another World'de ilk rolünü aldı. Bu rolle 1989 yılında umut veren kadın oyuncu ödülünü kazandı. İki yıl sonra da gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. İlk sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche, pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Başarılı oyuncu üç kez de yönetmen koltuğuna oturdu.