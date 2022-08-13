Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

ABD'li oyuncu Anne Heche, yaptığı trafik kazasının ardından ağır yaralanmış ve beyin ölümü gerçekleşmişti. 53 yaşındaki oyuncu, yaşam destek ünitesi kapatıldıktan sonra yaşama veda etti.