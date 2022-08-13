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Haberler Galeri Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

ABD'li oyuncu Anne Heche, yaptığı trafik kazasının ardından ağır yaralanmış ve beyin ölümü gerçekleşmişti. 53 yaşındaki oyuncu, yaşam destek ünitesi kapatıldıktan sonra yaşama veda etti.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:58
Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

ABD'li aktrist Anne Heche, geçen hafta aracıyla evinin garaj kapısına çarptı. Cipinde bir anda yangın çıktı.

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Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

Heche, alev topuna dönen araçtan güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan aktrist entübe edildi. Ancak kaza beyninde onarılamaz hasar bırakmıştı.

Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

Bunun üzerine yaşam destek ünitesi kapatılan Heche, hayatını kaybetti. Los Angeles polisi ise Heche'nin kanında uyuşturucu olduğunu açıkladı.

Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

Aktrist Heche, 1987 yılında pembe dizi Another World'de ilk rolünü aldı.

Hollywood yıldızı Anne Heche yaşamını yitirdi

Bu rolle 1989 yılında umut veren kadın oyuncu ödülünü kazandı. İki yıl sonra da gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.

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