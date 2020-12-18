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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

Magazin dünyasındaki her hareketiyle olay olan Hülya Avşar adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 13:56
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

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Melek Baykal-Zafer Ergin

Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim! Tacının elinden alınmasına sebep olmuştu...

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