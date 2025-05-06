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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

İbrahim Tatlıses'e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında sular durulmuyor. Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur'un Tatlıses'e ulaşamayınca korumasına attğı "Tatlıses mi büyük, Cantimur mu Türkiye görecek" içerikli tehdit mesajları krizi alevlendirdi. Tehditler üzerine Tatlıses, Cantimur'dan şikayetçi oldu.

SABAH

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İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında paylaştığı bir gönderiyle kafaları karıştırmıştı.Tatlıses'in, "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notunu düşerek yayınladığı imalı hikayenin kime olduğu merak konusu olmuştu.

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İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Ancak çok geçmeden bu sözlerin İbrahim Tatlıses'in 'kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur olduğu ortaya çıkmıştı. Cantimur, 40 yıllık dostunun paylaşımı sonrası sessizliğini sosyal medyada bozarak, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun." cevap verdi. Bu açıklamarla yetinmeyen Cantimur, bir magazin programına bağlanarak, Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım. Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" sözleriyleyle bombayı patlattı.

İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Yaşanan tüm bu olayların ardından yeni bir kriz patlak verdi. Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur olayın ardından Tatlıses'i telefonla aradı. Ünlü şarkıcıya ulaşamayan Cantimur'un, sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdiği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

'SİZE SÜRPRİZİM VAR!'
Turgay Cantimur, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" dedi. Mesajı gören sanatçı, şikayetçi oldu.

İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Tatlıses, Metin Cantimur'un son zamanlarda tavırlarının değiştiğini, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek