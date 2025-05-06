İbrahim Tatlıses’e 40 yıllık dostunun oğlundan tehdit mesajı: Hangimiz büyük Türkiye görecek

Ancak çok geçmeden bu sözlerin İbrahim Tatlıses'in 'kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur olduğu ortaya çıkmıştı. Cantimur, 40 yıllık dostunun paylaşımı sonrası sessizliğini sosyal medyada bozarak, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun." cevap verdi. Bu açıklamarla yetinmeyen Cantimur, bir magazin programına bağlanarak, Pandora'nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım. Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" sözleriyleyle bombayı patlattı.