İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter boşanıyor mu?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son olarak Bodrum'da polislerin üzerine araba sürmesiyle gündeme gelmişti. Adından sıklıkla söz ettiren Çıtak son paylaşımıyla da kafaları karıştırdı. Eşi Levent Dörter'i takipten çıkaran Çıtak imalı paylaşımıyla "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atıldı.
Çıtak, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyurmuştu. Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırması boşanma iddiaları daha da güçlendirmişti.
Katıldığı bir ödül töreninde, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı Dilan Çıtak, hakkındaki boşanma iddialarını yalanlamıştı. Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söylemişti.
GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Bodrum'da polisle yaşadığı olayla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak, son olarak evliliğiyle adından söz ettirdi.
BOŞANIYORLAR MI?
3 yıldır evli olan çiftin, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardıkları dikkatlerden kaçmadı. Çıtak, Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptıktan sonra eşini takipten çıkardı. Buna karşılık olarak Levent Dörter'in de takibi bıraktığı görüldü.
''HERKES HAK ETTİĞİ ŞEYİ İSTER''
Çiftin boşanacağı iddiası şimdiden magazin dünyasında konuşulmaya başlandı.
İşte, Dilan Çıtak'ın yaptığı göndermeli mesajı:
''Ucuz seçimleri olan insanlara kızmayın, herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister''