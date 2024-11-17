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Icardi'nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın arasında sular durulmuyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin'e giden Icardi, Nara ile mahkemelik oldu. Olay sonrası açıklama yapan Icardi'nin avukatı "Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı." dedi.

HABER MERKEZİ

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Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin son zamanlarda eşi Wanda Nara ile başı dertte. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi, çocuklarını görmek adına soluğu Arjantin'de aldı.

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Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

Icardi'den ayrıldığını duyuran Wanda Nara ise "geçmiş olsun" mesajı adı altında, Galatasaraylı futbolcu ile aralarında geçen Whatsapp konuşmasını da sosyal medya hesabından ifşa edince büyük tepkilerin de odağı oldu.

Tüm bunların ardından Icardi, Arjantin'e uçtu. Ancak olaylar iddiaya göre daha da işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öyle ki, Galatasaraylı yıldız, iki kızını görmek için Arjantin'e gitti. L-Gante ile eve gelen Nara'yı içeri almayınca mahkemelik oldu.

Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

Çıkan haberlere göre kendisine ait olan ve Wanda Nara'nın kızları ile yaşadığı binaya giden Arjantinli oyuncu evdeyken, Nara, ilişkisi olduğunu dünyaya ilan ettiği L-Gante ile birlikte eve geldi.

İkisini de içeri almayan İcardi, sonrasında Nara'nın yeniden tek başına gelmesi sonrasında kapıyı açtı. Yıldız futbolcu, kapıyı açtıktan sonra tartışma alevlendi. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Kızlarımı sana bırakmam" diyerek velayetlerini istediğini söyledi.

Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün hayatında Wanda Nara'nın yarattığı travmalara değinirken, oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio Sabah'a konuştu.

Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

Longari'nin dikkat çektiği, 'İcardi'nin Galatasaray'a gelişinde etkisi olmadığı' bilgisi için, "Transferde G.Saray çok istekliydi. Görüşmelerde anlaşma sağlandı."

Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" yorumunu yapan menajer Letterio, sözlerine şöyle devam etti:

Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

"G.Saray, İcardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse G.Saray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı.

Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

"Sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.