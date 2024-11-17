Icardi’nin menajerinden Nara için olay sözler: Hayatında Wanda’nın olması tam bir talihsizlik

Icardi'den ayrıldığını duyuran Wanda Nara ise "geçmiş olsun" mesajı adı altında, Galatasaraylı futbolcu ile aralarında geçen Whatsapp konuşmasını da sosyal medya hesabından ifşa edince büyük tepkilerin de odağı oldu.

Tüm bunların ardından Icardi, Arjantin'e uçtu. Ancak olaylar iddiaya göre daha da işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öyle ki, Galatasaraylı yıldız, iki kızını görmek için Arjantin'e gitti. L-Gante ile eve gelen Nara'yı içeri almayınca mahkemelik oldu.