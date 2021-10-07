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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerinde bir dönem dargınlıkları olan çift yollarını ayırıp, kısa süre süre sonra ise barışmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi sebebiyle düğünlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmıştı. Büyük gün geldi, Tatlıses ile Şefkatli bugün evleniyor. İdo Tatlıses, nişanlısını evinden almaya gitti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:20
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'i düğün heyecanı sardı. İdo Tatlıses davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Mutlu çift daha sonra davul zurna eşliğinde evin kapısına indi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.

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