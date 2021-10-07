İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün evleniyor!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerinde bir dönem dargınlıkları olan çift yollarını ayırıp, kısa süre süre sonra ise barışmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi sebebiyle düğünlerini birkaç kez ertelemek zorunda kalmıştı. Büyük gün geldi, Tatlıses ile Şefkatli bugün evleniyor. İdo Tatlıses, nişanlısını evinden almaya gitti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...