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İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Konser sırasında İmam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve geçtiğimiz günlerde cezası ev hapsine döndürülüp tahliye edilmişti. Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih ise belli oldu.
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 12:41Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 12:48
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İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmam Hatiplilere yönelik söylemleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.
İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Gülşen hakkında bu sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.
İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İmam Hatiplilere skandal sözler söylemişti! Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi