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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde işe alımlar nasıl oluyor? Kraliçe nelere dikkat ediyor? Adaylar hangi testten geçiriliyor?
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde işe alımlar nasıl oluyor? Kraliçe nelere dikkat ediyor? Adaylar hangi testten geçiriliyor?
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin her şeyi merak konusu. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in saray yaşamı mercek altına alınıyor. Peki, Kraliçe'nin sarayında işe alımlar nasıl yapılıyor? İngiliz Kraliyet Ailesi'nde işe alımlar nasıl oluyor? Kraliçe nelere dikkat ediyor? Adaylar hangi testten geçiriliyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:17
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24
Kraliçe Elizabeth'ın saray yaşamı her zaman merak edilmiştir. Yaşam tarzından çalışanlarına kadar tüm hayatı mercek altında. Peki, İngiliz Kraliyet Ailesi'nde işe alımlar nasıl oluyor? Kraliçe nelere dikkat ediyor? Adaylar hangi testten geçiriliyor Sandringham Sarayı'nda işe alım bölümünün başkanı olan Tracey Waterman, saraya alınacak temizlik görevlisinin çok ince bir dikkat testinden geçirildiğini anlattı.
Bir temizlik görevlisinin detayları fark edebilmesinin aranan en özelliklerden biri olduğunu belirten
Waterman'ın temizlik görevlisi alımı sırasında göz önünde bulundurdukları kriterleri şu şekilde sıraladı:
"Bu konuda olağanüstü yetenekli olması gerekiyor adayın. Bunun için geçilmesi gereken test ise odadaki ölü sineği bulmak. Bu sinek odanın herhangi bir yerine, halının üzerine ya da şöminenin önüne bilerek konuluyor. Temizlik görevlisi adayının bu sineği fark etmesi gerekiyor. Üstelik sadece bu da yeterli değil. Sineği fark edip eğilerek onu bulunduğu yerden alması gerekiyor."
Waterman'ın söylediğine göre sadece 10 adaydan yarısı ölü sineği bulabiliyor. Geri kalanı fark etmiyor. Detaylara gereken önemi vermediği için de işe alınmıyor. Kraliçe'nin temizlik görevlileri haftada 7 gün çalışıyor. Aldıkları aylık ücret ise bin 228 sterlin.