İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında!

Koca ülkeyi 70 yıldır yöneten Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşına bastı. Kraliçe'nin doğum gününe özel barbie bebek üretilirken, II. Elizabeth çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:31Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:59
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün 96 oldu. Royal Windsor Horse Show, Kraliçe'nin çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Geçen ay Windsor Kalesi'nde çekildiği belirtilen fotoğrafta Kraliçe, bir manolya ağacının önünde iki beyaz midilliyle birlikte görülüyor.
Öte yandan popüler oyuncak Barbie'nin üretici şirketi Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe II. Elizabeth'in sınırlı sayıda bebeğini üretti.
Kraliçe II. Elizabeth, doğum gününün yanı sıra tahta çıkışının 70'inci yılını da kutlayacak. Doğum günü 21 Nisan olan Kraliçe, bugünü sakin geçirecek. Asıl kutlama ise 2 Haziran'da Trooping The Colour adlı etkinlikle yapılacak.
Yeni Barbie, Kraliçe Elizabeth'in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary'den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsünün bir kopyası olarak tasarlandı. Kraliçe Elizabeth, büyükannesinden kalan tacı Prens Philip ile evlenirken de takmıştı.