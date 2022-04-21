İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında!

Yeni Barbie, Kraliçe Elizabeth'in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary'den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsünün bir kopyası olarak tasarlandı. Kraliçe Elizabeth, büyükannesinden kalan tacı Prens Philip ile evlenirken de takmıştı.