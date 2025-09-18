  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İntihar iddiaları gündeme gelen Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı

Yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle intihar ettiği iddiası gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan, dün hastaneden taburcu oldu. Hakkında pek çok iddia gündeme gelen Özkan, hastaneye yatırılma nedenini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteri ile hafızalarda derin yer edinen Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı haberleriyle hayranlarını korkuttu.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan, dün taburcu edildi.

Özkan, hastaneden taburcu ve son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

HASTANEYE KALDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu daha sonra sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

TİYATROTR'DEN AÇIKLAMA

Özkan'ın bağlı bulunduğu TiyatroTR de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmiştir. Karaciğer yetmezliği nedeniyle kullanılan ilacın yan etkileri bulantı ve ciltte lekelenme gibi semptomlara yol açmıştır. Sağlık durumu istikrarlıdır. Doktorlarının yönlendirmesiyle dinlenmeye çekilen oyuncumuzun mesleğini icra etmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Gösterilen sevgi ve destek, moralini güçlü tutmasında büyük rol oynamıştır."